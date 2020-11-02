Когда объявят промежуточные результаты выборов в Киеве — дата

Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны 3 ноября.

На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии, заявила председатель Киевского городского избиркома Валентина Королькова.

Сегодня свои протоколы должен подать Святошинская районная комиссия, девять других подали их раньше. В некоторых районах часть протоколов уточняется.

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— Все данные по цифрам будут объявлены в 13.00, — отметила Королькова.

Местные выборы во Львове

Львовская городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов городского головы. За кресло мэра Львова во втором туре будут соревноваться Андрей Садовый и Олег Синютка.

Руководитель ТИК Игорь Слипецкий заявил, что второй тур местных выборов во Львове состоятся 22 ноября.

Источник: КГГА