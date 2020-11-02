Коли оголосять проміжні результати виборів у Києві – дата

Проміжні результати місцевих виборів в Києві стануть відомі 3 листопада.

На сьогодні подали протоколи майже всі районні виборчі комісії, заявила голова Київського міського виборчкому Валентина Королькова.

Сьогодні свої протоколи має подати Святошинська районна комісія, дев’ять інших подали їх раніше. У деяких районах частина протоколів уточнюється.

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– Всі дані по цифрах будуть оголошені о 13.00, – зазначила Королькова.

Місцеві вибори у Львові

Львівська міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів міського голови. За крісло мера Львова у другому турі будуть змагатися Андрій Садовий та Олег Синютка.

Керівник ТВК Ігор Сліпецький заявив, що другий тур місцевих виборів у Львові відбудуться 22 листопада.

Джерело: КМДА