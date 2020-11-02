Президент Украины Владимир Зеленский оценивает свои действия по Конституционному суду Украины как быстрые и эффективные.

Об этом он заявил в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

— Мое реагирование было правильным и быстрым, оно остановило дальнейшие действия Конституционного суда. Сегодня мы видим, что могло произойти, сегодня они могли отменить, например, земельную реформу, — уточнил Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, существовал риск и для закона об украинском языке.

— Мы понимаем, что это риск. Это опасность для государства. Я понимал, что они это сделают. Они испытывают государство, испытывают президента, — добавил Владимир Зеленский.

Реакция Зеленского по ситуации с КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал нардепов поддержать инициированные им жесткие решения по ситуации с КСУ.

Из-за ситуации с решение суда по антикоррупционному законодательству глава государства заявил о необходимости перезагрузки системы.

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