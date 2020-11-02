Я не боюсь політичної кризи – Зеленський про законопроект щодо КСУ

Президент Володимир Зеленський в ефірі програми Свобода Слова на ICTV заявив, що не боїться політичної кризи, яка може виникнути через його законопроект щодо розпуску чинного складу КСУ.

Він заявив, що вносив документ до Верховної Ради, захищаючи Україну.

– Я нікого з цих суддів протягом півтора року не знав, не спілкувався з ними. Я говорив лише з головою Конституційного суду, якому казав, що є червоні лінії для українського суспільства, які не можна перетинати, аби не повернутися на 10 років назад. Це – вищий антикорупційний суд, земельна реформа, наші зобов’язання перед Україною і суспільством, – сказав глава держави.

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Зеленський додав, що до складу Конституційного суду нині є багато питань. І не лише в нього, але й в експертів, юристів, суспільства.

За його словами, говорячи про перезавантаження КСУ, йдеться про те, щоб з’явилися доброчесні судді.

– Потрібно, щоб вони (судді КСУ, – Ред.) захищали Україну, кожного з нас, звичайних громадян країни і Конституцію. І не купували землю в Криму і після того її не декларували, – підсумував Зеленський.

Голосування за законопроект щодо КСУ

Попередньо Верховна Рада має розглянути законопроект Зеленського про розпуск складу Конституційного суду 10 листопада.

Народний депутат від фракції Слуга народу Юрій Камельчук заявив, що в парламенті має вистачити голосів для ухвалення відповідного рішення.