Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов фракции Слуга народа в обязательном порядке поддержать инициированные им жесткие решения по ситуации вокруг Конституционного суда Украины.

— Очевидно, что по итогам ваших сегодняшних решений, будем принимать глобальные решения. Попытаемся жестко перезагрузить всю систему, потому что время разговоров закончилось. Закончилось время уговоров и мягкости. Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности, — сказал он в аудиообращении к депутатам фракции Слуга народа.

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Зеленский подчеркнул, что свое право брать на себя ответственность и платить любую цену, он лично доказал еще задолго до президентства, поэтому может открыто смотреть каждому из депутатов в глаза.

— Но знаю, что сегодня рядом со мной стоит мощная команда “своих”. Речь сейчас идет о личном выборе каждого из вас: или вы — сила, или — десяток групп по разным интересам. Верю, что мы должны выйти из ситуации победителями. Потому что мы на стороне людей, на стороне правды, на стороне прогресса, — указал он.

Законопроект Зеленского

30 октября президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В случае принятия закона, все судьи, причастные к решениям 27 октября, будут уволены, после чего начнется процесс отбора новых судей.