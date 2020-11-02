Президент України Володимир Зеленський оцінює свої дії щодо Конституційного суду України як швидкі та ефективні.

Про це він заявив в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Моє реагування було правильним та швидким, воно зупинило майбутні дії Конституційного суду. Сьогодні ми бачимо, що могло відбутися, сьогодні вони могли скасувати, наприклад, земельну реформу, – уточнив Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, існував ризик і для закону про українську мову.

– Ми розуміємо, що це ризик. Це небезпека для держави. Я розумів, що вони це зроблять. Вони випробовують державу, випробовують президента, – додав Володимир Зеленський.

Реакція Зеленського щодо ситуації з КСУ

Президент України Володимир Зеленський закликав нардепів підтримати ініційовані ним жорсткі рішення щодо ситуації навколо КСУ.

Через ситуацію з рішення суду щодо антикорупційного законодавства глава держави заявив про необхідність перезавантаження системи.

Детальніше про ситуацію з Конституційним судом читайте на Фактах ICTV.