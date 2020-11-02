Я не боюсь политического кризиса — Зеленский о законопроекте про КСУ

Президент Владимир Зеленский в эфире программы Свобода слова на ICTV заявил, что не боится политического кризиса, который может возникнуть из-за его законопроекта о роспуске действующего состава КСУ.

Он заявил, что вносил документ в Верховную Раду, защищая Украину.

— Я никого из этих судей в течение полутора лет не знал, не общался с ними. Я говорил только с председателем Конституционного суда, которому объяснял, что есть красные линии для украинского общества, которые нельзя пересекать, чтобы не вернуться на 10 лет назад. Это — высший антикоррупционный суд, земельная реформа, наши обязательства перед Украиной и обществом, — сказал глава государства.

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Зеленский добавил, что к составу Конституционного суда сейчас есть много вопросов. И не только у него, но и у экспертов, юристов, общества.

По его словам, говоря о перезагрузке КСУ, речь идет о том, чтобы появились добропорядочные судьи.

— Нужно, чтобы они (судьи КСУ, — Ред.) защищали Украину, каждого из нас, обычных граждан страны и Конституцию. И не покупали землю в Крыму и после того ее не декларировали, — подытожил Зеленский.

Голосование за законопроект о КСУ

Предварительно Верховная Рада должна рассмотреть законопроект Зеленского о роспуске состава Конституционного суда 10 ноября.

Народный депутат от фракции Слуга народа Юрий Камельчук заявил, что в парламенте должно хватить голосов для принятия соответствующего решения.