Президент Володимир Зеленський в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що може розпустити Верховну Раду. Це буде можливо у тому випадку, якщо він бачитиме наявність політичного колапсу і відсутність підтримки.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання про те, чи готовий він розпустити Раду, якщо вона не проголосує за його проект закону щодо розпуску КСУ.

– Я хочу, щоб цей парламент працював на державу, кажу вам відверто. Від реалізації нашого плану і від висновків, які зроблять наші депутати, це теж залежатиме. Якщо буде політичний колапс і реальний політичний конфлікт, я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а перш за все, у Слуги народу, – заявив Зеленський.

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За словами президента, народі депутати від його партії мають розуміти, що змогли потрапити до парламенту завдяки тому, що йшли від його імені.

Тому вони несуть значну відповідальність за свої дії. І якщо з кризи доведеться виходити розпуском Верховної Ради, то так і буде.

План щодо Конституційного суду

Володимир Зеленський заявив, що нині в нього є лише один план щодо КСУ, який реалізовуватиметься за допомогою його законопроекту у Верховній Раді.

Він вважає, що оновлення складу Конституційного суду – це єдине правильне рішення.