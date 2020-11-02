Зеленский рассказал, есть ли план Б по КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что плана Б относительно ситуации с КСУ нет.

По его словам, решение по обновлению состава является единственным правильным.

— Ко мне обратились нардепы с вопросом о том, как сделать этот закон полностью конституционным. Они были согласны с первой частью, что надо обновить состав суда. Я им сказал, что надо показать политическую волю, — пояснил Владимир Зеленский в эфире Свободы слова на телеканале ICTV.

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Комментируя вопрос конституционности этого решения, глава страны вспомнил о ситуации с бегством экс-президента Виктора Януковича. По его словам, тогда в законодательстве не было нормы о лишении президента полномочий из-за побега, но Рада приняла решение о переизбрании. Решение по обновлению состава КСУ является подобным, оно защищает страну и ее граждан.

Реакция Зеленского по ситуации с КСУ

После ситуации с решением КСУ относительно антикоррупционного законодательства президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости перезагрузки системы.

Это решение он призвал поддержать нардепов.

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