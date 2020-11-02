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Факти / Україна / Політика

Зеленський розповів, чи є план Б щодо КСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що плану Б щодо ситуації з КСУ нині немає.

За його словами, рішення щодо оновлення складу є єдиним правильним.

– До мене звернулися нардепи з питанням про те, як зробити цей закон повністю конституційним. Вони були згодні з першою частиною, що треба оновити склад суду. Я їм сказав, що треба показати політичну волю, – пояснив Володимир Зеленський в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

Читайте: Мої дії були швидкими і зупинили можливі незаконні дії КСУ – Зеленський

Коментуючи питання конституційності цього рішення, очільник країни згадав про ситуацію з втечею екс-президента Віктора Януковича. За його словами, тоді у законодавстві не було норми про позбавлення президента повноважень через втечу, але Рада ухвалила рішення про переобрання. Рішення щодо оновлення складу КСУ є подібним, воно захищає країну та її громадян.

Реакція Зеленського щодо ситуації з КСУ

Після ситуації з рішенням КСУ щодо антикорупційного законодавства президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність перезавантаження системи.

Це рішення він закликав підтримати нардепів.

Детальніше про ситуацію з Конституційним судом читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

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