Заседание Верховной Рады 3 ноября начнется в 10.00. На нем парламентарии рассмотрят ряд важных законопроектов.

В частности, во время заседания будут рассмотрены изменения в закон Украины О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

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Кроме того, в Раде планируют рассмотреть во втором чтении изменения в некоторые законодательные акты Украины относительно права физических лиц на смену отчества.

Больше всего внимания будет приковано к принятию законопроекта об изменениях в законе О судоустройстве и статусе судей и некоторые законы Украины относительно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления.

Также в парламенте должны принять изменения в закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, чтобы предотвратить распространение Covid-19.

3 ноября Верховная Рада планирует заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о текущей ситуации с коронавирусом в стране.

Верховна Рада — порядок денний

Закон Зеленского относительно роспуска КСУ

Парламент планирует поддержать роспуск действующего состава Конституционного суда Украины. Соответствующий проект Верховная Рада рассмотрит во вторник, 10 ноября.

Юрий Камельчук добавил, что у депутатов есть все полномочия для признания решений КСУ юридически ничтожными.