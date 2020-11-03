Засідання Верховної Ради 3 листопада почнеться о 10.00. На ньому парламентарії розглянуть низку важливих законопроектів.

Зокрема під час засідання розглядатимуться зміни до закону України Про Державний бюджет України на 2020 рік.

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Крім того, у Раді планують розглянути у другому читанні зміни до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по-батькові.

Найбільше уваги буде прикуто до ухвалення законопроекту щодо змін у законі Про судоустрій і статус суддів та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

Також у парламенті мають ухвалити зміни до закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, аби запобігти поширенню Covid-19.

3 листопада Верховна Рада планує заслухати Міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо поточної ситуації з коронавірусом у країні.

Верховна Рада – порядок денний

Закон Зеленського щодо розпуску КСУ

Парламент планує підтримати розпуск чинного складу Конституційного суду України. Відповідний проект Верховна Рада розглядатиме у вівторок, 10 листопада.

Юрій Камельчук додав, що депутати мають усі повноваження для визнання рішень КСУ юридично нікчемними.