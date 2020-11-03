На выборах мэра Киева подсчитано 56% протоколов, лидирует Кличко

Киевская городская территориальная избирательная комиссия обработала 56% протоколов на местных выборах 2020 года.

Результаты обработки бюллетеней показали, что лидирует на выборах мэра Киева действующий мэр Виталий Кличко.

Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов и добавил, что окончательные результаты выборов будут озвучены, когда данные сдадут все районы и все территориальные избирательные округа.

Позволит ли результат Кличко победить на выборах уже в первом туре, сейчас неизвестно.

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Результаты экзит-пола

По данным экзит-пола телеканала Украина, второго тура на выборах мэра Киева не будет, потому что Кличко побеждает с огромным отрывом.

Его соперники Александр Попов и Ирина Верещук набирают 9,62% и 8,53% соответственно.

В партии Удар заявили, что Кличко побеждает в первом туре с результатом 50,9% голосов избирателей.