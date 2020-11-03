Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа та скасував йому вирок у 24 роки позбавлення волі.

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення нацгвардійця.

– Віталій Марків вільний! На ці кілька слів більше трьох років чекала Україна. Сьогодні рішенням апеляційного суду міста Мілан Віталія звільнено від усіх звинувачень – і він повертається на Батьківщину, – написав президент.

Очільник держави додав, що намагається робити все, аби Україна захищала своїх громадян у будь-якому куточку світу.

– Я українець, а отже моя держава – мене ніколи не залишить! Ким би я не був, де б не опинився, Україна боротиметься за мене 24/7. І неодмінно поверне додому. Просто тому що я її громадянин. Від самого початку я намагаюсь робити все, аби цей принцип став фундаментальним стосовно держави до людей. Аби кожен громадянин про це знав і пишався цим.

Президент подякував Міністерству внутрішніх справ та усім причетним до звільнення Віталія Марківа.

Свій допис президент закінчив словами, що ніхто не буде забутий і Україна поверне кожного:

– Тільки так і ніяк інакше, бо ми – Україна. І своїх не залишаємо.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ця провокація дорого коштувала Україні – три роки життя українського солдата.

– Я радий, що сьогодні наші аргументи були почуті. Команда адвокатів та наші союзників, які тут зібралися, змогли навести факти і апеляційний суд Мілану ухвалив мужнє рішення. Мужнє – тому що суд першої інстанції ігнорував факти, які були: що Віталій не міг стріляти в репортера, бо перебував в іншому місці. Звинувачення стосовно нього були обґрунтовані лише на показах французького журналіста, якого не став слухати французький суд, – сказав Арсен Аваков.

Справа Віталія Марківа

Українського військовослужбовця Віталія Марківа затримали в Італії 30 червня 2017 року, коли він приїхав відвідати свою маму.

Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова. Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.

У липні 2019 року італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення.

Україна виграла апеляцію

3 листопада 2020 року в апеляційному суді присяжних Мілана відбулося вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку 31-річному українському військовому Віталію Марківу.

За його результатами суд повністю виправдав нацгвардійця Марківа.

Джерело: Володимир Зеленський