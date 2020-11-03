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Факти / Україна / Політика

Ми чекали на це три роки: Зеленський привітав звільнення Марківа

Апеляційний суд Мілану повністю виправдав Віталія Марківа та скасував йому вирок у 24 роки позбавлення волі.

Президент України Володимир Зеленський привітав звільнення нацгвардійця.

Віталій Марків вільний! На ці кілька слів більше трьох років чекала Україна. Сьогодні рішенням апеляційного суду міста Мілан Віталія звільнено від усіх звинувачень – і він повертається на Батьківщину, – написав президент.

Очільник держави додав, що намагається робити все, аби Україна захищала своїх громадян у будь-якому куточку світу.

– Я українець, а отже моя держава – мене ніколи не залишить! Ким би я не був, де б не опинився, Україна боротиметься за мене 24/7. І неодмінно поверне додому. Просто тому що я її громадянин.

Від самого початку я намагаюсь робити все, аби цей принцип став фундаментальним стосовно держави до людей. Аби кожен громадянин про це знав і пишався цим.

Віталій Марків

Президент подякував Міністерству внутрішніх справ та усім причетним до звільнення Віталія Марківа.

Свій допис президент закінчив словами, що ніхто не буде забутий і Україна поверне кожного:

– Тільки так і ніяк інакше, бо ми – Україна. І своїх не залишаємо.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ця провокація дорого коштувала Україні – три роки життя українського солдата.

– Я радий, що сьогодні наші аргументи були почуті. Команда адвокатів та наші союзників, які тут зібралися, змогли навести факти і апеляційний суд Мілану ухвалив мужнє рішення.

Мужнє – тому що суд першої інстанції ігнорував факти, які були: що Віталій не міг стріляти в репортера, бо перебував в іншому місці. Звинувачення стосовно нього були обґрунтовані лише на показах французького журналіста, якого не став слухати французький суд, – сказав Арсен Аваков.

марків

Справа Віталія Марківа

Українського військовослужбовця Віталія Марківа затримали в Італії 30 червня 2017 року, коли він приїхав відвідати свою маму.

Йому висунули звинувачення у вбивстві двох осіб – італійського репортера Андреа Рокеллі та російського перекладача Андрія Миронова. Згодом звинувачення дещо змінили, додавши слово “сприяння у вбивстві”.

Експертиза встановила, що чоловіки загинули внаслідок артобстрілу, тоді як єдиним озброєнням, яким володів Марків, був автомат.

У липні 2019 року італійський суд присудив Марківу 24 роки ув’язнення.

Україна виграла апеляцію

3 листопада 2020 року в апеляційному суді присяжних Мілана відбулося вирішальне засідання щодо розгляду оскарження вироку 31-річному українському військовому Віталію Марківу.

За його результатами суд повністю виправдав нацгвардійця Марківа.

Джерело: Володимир Зеленський

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