На виборах мера Києва підраховано 56% протоколів, лідирує Кличко

Київська міська територіальна виборча комісія опрацювала 56% протоколів на місцевих виборах 2020 року.

Результати опрацювання бюлетенів показали, що лідирує на виборах мера Києва чинний міський голова Віталій Кличко.

Про це на брифінгу повідомив заступник голови Київської міської територіальної виборчої комісії Микола Нілов і додав, що остаточні результати виборів будуть озвучені, коли дані здадуть всі райони і всі територіальні виборчі округи.

Чи дозволить результат Кличка перемогти на виборах вже у першому турі, нині невідомо.

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Результати екзит-полу

За даними екзит-полу телеканалу Україна, другого туру на виборах мера Києва не буде, бо Кличко перемагає з величезним відривом.

Його суперники Олександр Попов та Ірина Верещук набирають 9,62% та 8,53% відповідно.

У партії Удар заявили, що Кличко перемагає в першому турі з результатом 50,9% голосів виборців.