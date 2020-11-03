Самое трудное впереди: Степанов о второй волне Covid-19

Ситуация с распространением коронавируса в мире быстро превращается из сложной в катастрофическую.

Легко пройти вторую волну невозможно, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления возле трибуны Верховной Рады 3 ноября.

По его словам, Украина не имеет такой системы здравоохранения, как, например, в Австрии, однако власти многое сделали с начала эпидемии.

— За последние семь месяцев властям удалось создать лабораторные центры фактически с нуля, перепрофилировать врачей, увеличить количество койко-мест в четыре раза. Мы выходим на плановое увеличение тестирования методом ПЦР до 50 тыс. в сутки. Наша следующая цель — 75 тыс. ПЦР-тестирований каждый день, — сказал он.

О койко-местах

Сейчас в Украине почти 52 тыс. койко-мест, из которых более 18 тыс. оборудованы подачей кислорода. Власти работают над созданием дополнительных койко-мест, однако коронавирус распространяется быстрее, добавил Степанов.

— Но у всего есть граница. Когда заполненность койко-мест достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом предоставления помощи больным с большими шансами на выживание. Это будет катастрофа, — сказал Степанов и подчеркнул, что самое сложное еще впереди.

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Статистика коронавируса в Украине

В Украине по состоянию на 3 ноября коронавирусом заболели еще 8 899 человек. С начала пандемии уже известно о 411 093 инфицированных.

От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 7 532 человека, за сутки количество летальных случаев увеличилось еще на 157.