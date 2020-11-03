Найважче попереду: Степанов про другу хвилю Covid-19

Ситуація з поширенням коронавірусу в світі швидко перетворюється зі складної на катастрофічну.

Легко пройти другу хвилю неможливо, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу біля трибуни Верховної Ради 3 листопада.

За його словам, Україна не має таку систему охорони здоров’я, як, наприклад, в Австрії, однак влада багато чого зробила від початку епідемії.

– За останні сім місяців владі вдалося створити лабораторні центри фактично з нуля, перепрофілювати лікарів, збільшити кількість ліжко-місць у чотири рази. Ми виходимо на планове збільшення тестувань методом ПЛР до 50 тис. на добу. Наша наступна мета – 75 тис. ПЛР-тестувань щодня, – сказав він.

Про ліжко-місця

Нині в Україні є майже 52 тис. ліжко-місць, з яких більше 18 тис. обладнані подачею кисню. Влада працює над створення додаткових ліжко-місць, однак коронавірус поширюється швидше, додав Степанов.

– Але у всього є межа. Коли заповненість ліжко-місць сягне 100%, нам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання допомоги хворим із більшими шансами на виживання. Це буде катастрофа, – сказав Степанов і наголосив, що найскладніше ще попереду.

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Статистика коронавірусу в Україні

В Україні станом на ранок 3 листопада на коронавірус захворіли ще 8 899 людей. Від початку пандемії вже відомо про 411 093 інфікованих.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померло 7 532 людини, за добу кількість летальних випадків збільшилася ще на 157 хворих.