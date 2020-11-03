Украинские чиновники организовали схему незаконной переправки иностранцев в страны Европейского союза.

В преступную группировку входили сотрудники миграционной службы, представители органов местного самоуправления и граждане из Черновицкой и Винницкой областей. Кроме того, у них были сообщники из Молдовы.

Документы подделывали для граждан России, Приднестровья, временно оккупированных территории Донбасса и других стран, где зафиксированы случаи терроризма.

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По первой схеме, иностранцам под предлогом потери паспорта подделывали документы в Молдове. В сведениях о месте рождения указывали Украину. После этого им оформляли паспорта граждан Украины.

По второй схеме, в поддельные паспорта старого образца преступники вклеивали фото и изготавливали иностранные паспорта граждан Украины.

За один поддельный документ фигуранты дела получали €3-5 тыс., а тратили от двух до четырех месяцев.











Подделывали паспорта — украинские чиновники незаконно переправляли иностранцев в ЕС / 3 фотографии

СБУ разоблачила схему незаконных поставок запчастей к военной технике

Сотрудники украинского стратегического предприятия похитили комплектующие к военной технике почти на $1 млн.

После этого они продали запчасти российской авиационной компании. Известно, что именно она стала организатором преступления, а украинцы выступили посредниками.