Подделывали паспорта — украинские чиновники незаконно переправляли иностранцев в ЕС

Украинские чиновники организовали схему незаконной переправки иностранцев в страны Европейского союза.
В преступную группировку входили сотрудники миграционной службы, представители органов местного самоуправления и граждане из Черновицкой и Винницкой областей. Кроме того, у них были сообщники из Молдовы.
Документы подделывали для граждан России, Приднестровья, временно оккупированных территории Донбасса и других стран, где зафиксированы случаи терроризма.
Читайте: ГБР и СБУ проводят обыски на таможне — причина
По первой схеме, иностранцам под предлогом потери паспорта подделывали документы в Молдове. В сведениях о месте рождения указывали Украину. После этого им оформляли паспорта граждан Украины.
По второй схеме, в поддельные паспорта старого образца преступники вклеивали фото и изготавливали иностранные паспорта граждан Украины.
За один поддельный документ фигуранты дела получали €3-5 тыс., а тратили от двух до четырех месяцев.
СБУ разоблачила схему незаконных поставок запчастей к военной технике
Сотрудники украинского стратегического предприятия похитили комплектующие к военной технике почти на $1 млн.
После этого они продали запчасти российской авиационной компании. Известно, что именно она стала организатором преступления, а украинцы выступили посредниками.