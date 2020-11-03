Українські посадовці організували схему з незаконного переправлення іноземців до країн Європейського союзу.

До злочинного угрупування входили співпробітинки міграційної служби, представники органів місцевого самоврядування та громадяни з Чернівецької та Вінницької областей. Крім того, у них були спільники з Молдови.

Документи підробляли для громадян Росії, Придністров’я, тимчасово окупованих території Донбасу та інших країн, де зафіксовані випадки тероризму.

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За першою схемою, іноземцям під приводом втрати паспорту підробляли документи у Молдові. У відомостях про місце народження вказували Україну. Після цього їм оформляли паспорти громадян України.

За другою схемою, у підроблені паспорти старого зразка злочинці вклеювали фото і виготовляли іноземні паспорти громадян України.

За один підроблений документ фігуранти справи отримували €3-5 тис., а витрачали від двох до чотирьох місяців.











Підробляли паспорти – українські посадовці незаконно переправляли іноземців у ЄС / 3 фотографии

СБУ викрила схему незаконного постачання запчастин до військової техніки

Співробітники українського стратегічного підприємства викрали комплектуючі до військової техніки майже на $1 млн.

Після цього вони продали запчастини російській авіаційній компанії. Відомо, що саме вона стала організатором злочину, а українці виступили посередниками.