Работники авиазавода пытались продать в РФ запчасти для вертолета на $1 млн

Сотрудники украинского предприятия поставляли авиационные комплектующие для Российской Федерации.
Чиновники стратегического предприятия похищали двигатели и другие комплектующие для военной техники. Преступную схему организовала российская авиационная компания. Украинцы работали посредниками в этом деле.
Они незаконно перевозили запчасти за границу и сбывали их в страны бывшего СНГ и Ближнего Востока.
Злоумышленников задержали при продаже двигателя для вертолета на сумму $980 тыс.
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Во время проведения обысков в офисах и домах фигурантов дела было найдено запчасти к авиационной технике и черновые записи.
Начальника стратегического предприятия задержали. Правоохранители расследуют причастность других лиц к преступлению.
СБУ разоблачила ректора университета в Киеве
Ректор одного из столичных университетов нелегально переправлял иностранцев в страны Европейского союза. Чиновник оформлял для них фиктивные приглашения на учебу.
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его при получении взятки за подделку таких документов.