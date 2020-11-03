Сотрудники украинского предприятия поставляли авиационные комплектующие для Российской Федерации.

Чиновники стратегического предприятия похищали двигатели и другие комплектующие для военной техники. Преступную схему организовала российская авиационная компания. Украинцы работали посредниками в этом деле.

Они незаконно перевозили запчасти за границу и сбывали их в страны бывшего СНГ и Ближнего Востока.

Злоумышленников задержали при продаже двигателя для вертолета на сумму $980 тыс.















Работники авиазавода пытались продать в РФ запчасти для вертолета на $1 млн / 4 фотографии

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Во время проведения обысков в офисах и домах фигурантов дела было найдено запчасти к авиационной технике и черновые записи.

Начальника стратегического предприятия задержали. Правоохранители расследуют причастность других лиц к преступлению.

СБУ разоблачила ректора университета в Киеве

Ректор одного из столичных университетов нелегально переправлял иностранцев в страны Европейского союза. Чиновник оформлял для них фиктивные приглашения на учебу.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали его при получении взятки за подделку таких документов.