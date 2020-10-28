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Оформлял фиктивные приглашения на обучение — СБУ разоблачила ректора в Киеве

Ректор одного из университетов Киева занимался нелегальной переправкой иностранцев в европейские страны.

За денежное вознаграждение он подрабатывал приглашение на обучение для студентов из стран Центральной и Южной Азии, а также Северной Африки.

После приезда в Украину, указанные лица собирались попасть в ЕС.

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Правоохранители задержали чиновника при получении взятки в размере более $3 тыс. Это средства от 12 иностранцев на изготовление фиктивных документов.

По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

На Киевщине нардепы финансировали преступников

СБУ разоблачила группу преступников в Киевской области, которая занималась организацией рейдерских атак, акций протеста и митингов.

Контроль и финансирование объединения осуществлялись депутатами одной из политических партий.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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