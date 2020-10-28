Оформлял фиктивные приглашения на обучение — СБУ разоблачила ректора в Киеве

Ректор одного из университетов Киева занимался нелегальной переправкой иностранцев в европейские страны.
За денежное вознаграждение он подрабатывал приглашение на обучение для студентов из стран Центральной и Южной Азии, а также Северной Африки.
После приезда в Украину, указанные лица собирались попасть в ЕС.
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Правоохранители задержали чиновника при получении взятки в размере более $3 тыс. Это средства от 12 иностранцев на изготовление фиктивных документов.
По факту преступления открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.
На Киевщине нардепы финансировали преступников
СБУ разоблачила группу преступников в Киевской области, которая занималась организацией рейдерских атак, акций протеста и митингов.
Контроль и финансирование объединения осуществлялись депутатами одной из политических партий.