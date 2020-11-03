PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Працівники авіазаводу намагалися продати у РФ запчастини для гвинтокрила на $1 млн

Співробітники українського підприємства постачали авіаційні комплектуючі для Російської Федерації.

Посадовці стратегічного підприємства викрадали двигуни та інші комплектуючі для військової техніки. Злочинну схему організувала російська авіаційна компанія. Українці працювали посередниками у цій справі.

Вони незаконно перевозили запчастини за кордон і збували їх у країни колишнього СНД та Близького Сходу.

Зловмисників затримали під час продажу двигуна для гвинтокрила на суму $980 тис.

  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
  • затримання начальника підприємства СБУ
Працівники авіазаводу намагалися продати у РФ запчастини для гвинтокрила на $1 млн / 4 фотографии

Читайте: Видали премій на 1 млн грн: у Києві судитимуть екс-посадовців Апеляційного суду

Під час проведення обшуків в офісах та будинках фігурантів справи було знайдено запчастини до авіаційної техніки та чорнові записи.

Начальника стратегічного підприємства затримано. Правоохоронці розслідують причетність інших осіб до злочину.

СБУ викрила ректора університету у Києві

Ректор одного зі столичних університетів нелегально переправляв іноземців у країни Європейського союзу. Посадовець оформляв для них фіктивні запрошення на навчання.

Співробітники Служби безпеки України затримали його під час отримання хабара за підроблення таких документів.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх