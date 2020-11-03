Верховная Рада Украины поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество во втором чтении.
За законопроект №2450 проголосовали 259 народных депутатов.
Согласно закону, изменить отчество сможет:
- физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя и отчество;
- человек, который достиг 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей или опекуна;
- человек, который достиг 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка.
Кроме того, если один из родителей отрицать такой смене, тогда решение рассматривать органы опеки или суд.
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Проект закону щодо права на зміну по батькові
Заседание Верховной Рады
3 ноября на заседании Верховная Рада в первом чтении рассматриваться изменения в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.
Также нардепы планируют внести изменения в закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.