Верховная Рада Украины поддержала проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчество во втором чтении.

За законопроект №2450 проголосовали 259 народных депутатов.

Согласно закону, изменить отчество сможет:

физическое лицо, достигшее 16 лет, имеет право по своему усмотрению изменить свою фамилию, имя и отчество;

человек, который достиг 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия родителей или опекуна;

человек, который достиг 14 лет, имеет право изменить свою фамилию, имя и отчество с согласия одного из родителей в случае, если второй из родителей умер, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, признан ограниченно дееспособным, недееспособным, лишен родительских прав в отношении этого ребенка.

Кроме того, если один из родителей отрицать такой смене, тогда решение рассматривать органы опеки или суд.

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Проект закону щодо права на зміну по батькові

Заседание Верховной Рады

3 ноября на заседании Верховная Рада в первом чтении рассматриваться изменения в закон О Государственном бюджете Украины на 2020 год.

Также нардепы планируют внести изменения в закон Украины Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни.