Верховна Рада України підтримала проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові у другому читанні.

За законопроект №2450 проголосували 259 народних депутатів.

Відповідно до закону, змінювати по батькові зможе:

фізична особа, яка досягла 16 років, матиме право на власний розсуд змінити своє прізвище, ім’я та по батькові;

особа, яка досягла 14 років, матиме право змінити своє прізвище, ім’я та по батькові за згодою батьків або піклувальника;

особа, яка досягла 14 років, має право змінити своє прізвище, ім’я та по батькові за згодою одного з батьків у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини.

Окрім того, якщо один з батьків заперечуватиме такій зміні, тоді рішення розглядатимуть органи опіки чи суд.

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Проект закону щодо права на зміну по батькові

Засідання Верховної Ради

3 листопада на засіданні Верховна Рада у першому читанні розглядатимуться зміни до закону Про Державний бюджет України на 2020 рік.

Також нардепи планують ухвалити зміни до закону України Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби.