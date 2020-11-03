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Факты / Украина / Политика

Рада приняла закон о юридическом регулировании дистанционной работы

Удаленная работа в Украине отныне будет регулироваться юридически. 3 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №4051 относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы.

Согласно проекту закона, работники смогут сочетать удаленную работу с работой в обычном режиме. Также возможно будет зафиксировать гибкий график.

При подписании трудового договора о дистанционной или надомной работе работник должен предоставить работодателю сведения о месте, где он будет осуществлять свою деятельность.

Со своей стороны учреждение или руководитель должны создать безопасные условия труда для подчиненных.

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Кроме того, работник имеет право ознакомиться с правилами работы и другими важными нюансами с помощью видеосвязи.

Удаленная работа в Украине

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией Министерство здравоохранения рекомендует предприятиям и учреждениям перевести сотрудников на дистанционную форму работы.

Также Минздрав советует по возможности вносить коррективы в график работы, чтобы люди реже пересекались в общественном транспорте.

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