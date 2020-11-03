Рада ухвалила закон про юридичне регулювання дистанційної роботи

Дистанційна робота в Україні відтепер регулюватиметься юридично. 3 листопада Верховна Рада підтримала законопроект №4051 щодо вдосконалення правового регулювання дистанційної роботи.

Згідно з проектом закону, працівники зможуть поєднувати дистанційну роботу з роботою у звичайному режимі. Також можливо буде зафіксувати гнучкий графік.

Під час підписання трудового договору про дистанційну або надомну роботу працівник має надати роботодавцю відомості про місце, де він працюватиме. Зі свого боку установа або керівник мають створити безпечні умови праці для підлеглих.

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Крім того, працівник має право ознайомитися з правилами роботи та іншими важливими нюансами за допомогою відеозв’язку.

Дистанційна робота в Україні

У зв’язку з напруженою епідеміологічною ситуаціє Міністерство охорони здоров’я рекомендує підприємствам та установам перевести співпробітників на дистанційну форму роботи.

Також МОЗ радить за можливості вносити корективи у графік роботи, щоб люди рідше перетиналися у громадському транспорті.