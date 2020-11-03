Семейным врачам разрешат делать быстрые тесты на Covid-19

Министерство здравоохранения хочет разрешит врачам первички отбирать материал для тестирования пациентов на Covid-19, а также самостоятельно проводить экспресс-тестирование.

Об этом во время брифинга сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк.

— Мы наработали некоторые изменения в приказы Минздрава, в частности, приказ №504, который регламентирует порядок предоставления первичной медпомощи. В этом приказе мы предусматриваем расширить перечень услуг на первичке в части обеспечения отбора образцов материалов для тестирования на Covid-19, а также экспресс-тестирования, — сказала она.

Замминистра добавила, что одно только наличие симптомов острой респираторной вирусной инфекции не является основанием для проведения ПЦР-теста.

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Помимо этого, по словам замминистра, Минздрав намерен разрешить врачам первички выдавать больничные до 15 дней.

— Эти изменения разрешат врачу в амбулаториях выдавать больничный до 15 дней пациентам с коронавирусной болезнью на весь период лечения и самоизоляции.

До этого врач мог выдать больничный только до 10 дней.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 3 ноября, коронавирусом в Украине заболели еще 8 899 человек, от начала пандемии уже 411 093.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (789), Харьковской (712), Хмельницкой (506), Донецкой (496) и Житомирской (470) областях.