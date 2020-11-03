Сімейним лікарям дозволять робити швидкі тести на Covid-19

Міністерство охорони здоров’я хоче дозволити лікарям первинки відбирати матеріал для тестування пацієнтів на Covid-19, а також самостійно проводити експрес-тестування.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

– Ми напрацювали деякі зміни до наказів МОЗ, зокрема, наказ №504, який регламентує порядок надання первинної медичної допомоги. У цьому наказі ми передбачаємо розширити перелік послуг на первинному ринку в частині забезпечення відбору зразків матеріалів для тестування на Covid-19, а також експрес-тестування, – сказала вона.

Заступник міністра додала, що сама лише наявність симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції не є підставою для проведення ПЛР-тесту.

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Крім цього, за словами заступника міністра, МОЗ має намір дозволити лікарям первинки видавати лікарняні до 15 днів.

– Ці зміни дозволять лікарям в амбулаторіях видавати лікарняний до 15 днів пацієнтам з коронавірусною хворобою на весь період лікування і самоізоляції.

До цього лікар міг видати лікарняний тільки до 10 днів.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 3 листопада, на коронавірус в Україні захворіли ще 8 899 осіб, від початку пандемії вже 411 093.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (789), Харківській (712), Хмельницькій (506), Донецькій (496) та Житомирській (470) областях.