Проблема заробитчан чрезвычайно актуальна для Украины. Тем более сейчас во времена коронакризиса. По неофициальным данным, на заработки уехал чуть не каждый десятый житель страны.

Самые популярные государства среди трудовых мигрантов – Польша, Италия, Германия, Чехия и Испания. Переводы, которые они пересылают в Украину колоссальные – почти 10% ВВП Украины. Однако большинство денег проходят мимо государственного бюджета. Поэтому в Украине решили взять это под контроль. И глава налоговой службы Алексей Любченко предложил облагать всех заробитчан.

Такие новости не на шутку напугали украинцев, работающих за рубежом. А эксперты предсказывают риск, что заробитчане снова начнут передавать средства через знакомых или водителей автобусов, или же вообще начнут жить в других странах. Это создаст свои проблемы – их деньги станет невозможно отслеживать и значительно сократится население Украины.

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Однако в налоговой администрации объясняют, что не стоит паниковать. Ведь речь шла о декларации и если человек уже оплатил 18% налога, то доплачивать она ничего не будет.

Но здесь скрывается хитрость. Если в соседней Польше налог такой же, то в других странах он может быть меньше 18%. Следовательно, заробитчанин должен будет доплатить Украине разницу. А вот тем, кто работает за рубежом неофициально, придется заплатить налог в полном объеме.

Эксперты же считают, что коронакризис повлиял на экономику западных стран, но по украинской экономике он ударил значительно сильнее. Поэтому следует ожидать, что в ближайшее время поток украинцев на заработки в ЕС будет только расти.

Задержание украинцев в Польше

В Польше задержали 16 человек на фабрике по производству сигарет. Оказалось, что 12 из них были гражданами Украины. Все причастные сейчас находятся под стражей.