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Украинцы за рубежом: куда едут на заработки и почему для них хотят ввести налог

Проблема заробитчан чрезвычайно актуальна для Украины. Тем более сейчас во времена коронакризиса. По неофициальным данным, на заработки уехал чуть не каждый десятый житель страны.

Самые популярные государства среди трудовых мигрантов – Польша, Италия, Германия, Чехия и Испания. Переводы, которые они пересылают в Украину колоссальные – почти 10% ВВП Украины. Однако большинство денег проходят мимо государственного бюджета. Поэтому в Украине решили взять это под контроль. И глава налоговой службы Алексей Любченко предложил облагать всех заробитчан.

Такие новости не на шутку напугали украинцев, работающих за рубежом. А эксперты предсказывают риск, что заробитчане снова начнут передавать средства через знакомых или водителей автобусов, или же вообще начнут жить в других странах. Это создаст свои проблемы – их деньги станет невозможно отслеживать и значительно сократится население Украины.

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Однако в налоговой администрации объясняют, что не стоит паниковать. Ведь речь шла о декларации и если человек уже оплатил 18% налога, то доплачивать она ничего не будет.

Но здесь скрывается хитрость. Если в соседней Польше налог такой же, то в других странах он может быть меньше 18%. Следовательно, заробитчанин должен будет доплатить Украине разницу. А вот тем, кто работает за рубежом неофициально, придется заплатить налог в полном объеме.

Эксперты же считают, что коронакризис повлиял на экономику западных стран, но по украинской экономике он ударил значительно сильнее. Поэтому следует ожидать, что в ближайшее время поток украинцев на заработки в ЕС будет только расти.

Задержание украинцев в Польше

В Польше задержали 16 человек на фабрике по производству сигарет. Оказалось, что 12 из них были гражданами Украины. Все причастные сейчас находятся под стражей.

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