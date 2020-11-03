Проблема заробітчан надзвичайно актуальна для України. Тим паче зараз у часи коронакризи. За неофіційними даними, на заробітки поїхав ледь не кожний десятий мешканець держави.

Найпопулярніші країни серед трудових мігрантів – Польща, Італія, Німеччина, Чехія та Іспанія. Перекази, які вони пересилають до України колосальні – майже 10% ВВП України. Проте більшість грошей проходять повз державний бюджет. Тому в Україні вирішили взяти це під контроль. І голова податкової служби Олексій Любченко запропонував оподатковувати усіх заробітчан.

Такі новини не на жарт налякали українців, які працюють закордоном. А експерти передбачають ризик, що заробітчани знову почнуть передавати кошти через знайомих чи водіїв автобусів, або ж взагалі почнуть жити в інших країнах. Це створить свої проблеми – їхні гроші стане неможливо відслідковувати і значно скоротиться населення України.

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Проте у податковій адміністрації пояснюють, що не варто панікувати. Адже мова йшла про декларації і якщо людина вже сплатила 18% податку, то доплачувати вона нічого не буде.

Але тут приховується хитрість. Якщо у сусідній Польщі податок такий самий, то у інших країнах він може бути меншим за 18%. А отже, заробітчанин муситиме доплатити Україні різницю. А от тим, хто працює за кордоном неофіційно, доведеться сплатити податок у повному обсязі.

Експерти ж вважають, що коронакриза вплинула на економіку західних країн, але по українській економіці вона вдарила значно сильніше. Тому варто очікувати, що найближчим часом потік українців на заробітки до ЄС тільки зростатиме.

Затримання українців у Польщі

У Польщі затримали 16 людей на фабриці по виробництву сигарет. Виявилось, що 12 серед них були громадянами України. Усі причетні зараз знаходяться під вартою.