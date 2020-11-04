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Факты / Украина

Минздрав рассматривает возможность введения карантина выходного дня

Министерство здравоохранения может предложить Кабинету министров усилить противоэпидемические правила, введя карантин выходного дня.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и объяснил, что в выходные будут действовать более строгие ограничения, чем в будни.

— Например, будет закрыто большее количество магазинов, в субботу-воскресенье заведения питания могут работать только “на вынос”, — подчеркнул министр в эфире украинского телеканала 4 ноября.

Комендантского часа не будет

Степанов заверил, что украинцев не будут ограничивать комендантским часом, ведь для этого должно быть введено чрезвычайное положение, чего Минздрав не рекомендует делать.

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Легко пройти вторую волну невозможно

Пройти вторую волну коронавируса Украине и всему миру будет непросто, заявил Степанов вчера, 3 ноября.

По его словам, когда заполняемость койко-мест достигнет 100%, украинским медикам придется применять активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания помощи больным с большими шансами на выживание.

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