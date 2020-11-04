PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

МОЗ розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня

Міністерство охорони здоров’я може запропонувати Кабінету міністрів посилити протиепідемічні правила, запровадивши карантин вихідного дня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов та пояснив, що у вихідні діятимуть суворіші обмеження, ніж у будні.

– Наприклад, буде зачинена більша кількість магазинів, у суботу-неділю заклади харчування можуть працювати тільки “на виніс”, – наголосив міністр в ефірі українського телеканалу 4 листопада.

Комендантської години не буде

Степанов запевнив, що українців не обмежуватимуть комендантською годиною, адже для цього має бути запроваджений надзвичайний стан, чого МОЗ не рекомендує робити.

Читайте: В Україні почали діагностувати коронавірус вітчизняними тестами

Легко пройти другу хвилю неможливо

Пройти другу хвилю коронавірусу Україні та всьому світу буде не просто, заявив Степанов вчора, 3 листопада.

За його словами, коли заповненість ліжко-місць сягне 100%, українським медикам доведеться застосовувати активацію протоколів медичного сортування з пріоритетом надання допомоги хворим із більшими шансами на виживання.

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх