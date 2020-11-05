Министр внутренних дел Арсен Аваков арендовал частный самолет доставки в Украину из Италии нацгвардийця Виталия Маркива. За это он заплатил 836 244, 50 грн.

Об этом в Facebook сообщил заместитель Авакова Антон Геращенко.

— Министр сообщил НАПК письменно в связи с принятием решения КС от 27 октября и приостановлением технической возможности для уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии на сайте НАПК. Эти средства были потрачены на оплату услуг по аренде частного самолета Falcon для доставки в Украину из Италии украинского гвардейца Виталия Маркива, которого накануне полностью оправдал итальянский апелляционный суд Милана, после трех с половиной лет незаконного содержания под стражей.

Самолет был в пользовании с 10.45 (по миланским времени), время в пути — 2.35.

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Геращенко также пояснил, что необходимость использования чартерного самолета была обусловлена ​​сложным эпидемическим состоянием в регионе Ломбардия.

Возвращение Виталия Маркива

3 ноября украинского нацгвардейця Виталия Маркива оправдали по делу об убийстве двух журналистов и отменили приговор в 24 года тюрьмы.

Днем 4 ноября освобожденный Виталий Маркив приземлился в Украине. Его встретила рота почетного караула с оркестром и десятки журналистов.