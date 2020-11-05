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Факти / Україна

800 тис. грн за літак: Аваков особисто заплатив за переліт Марківа в Україну

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков орендував приватний літак доправлення в Україну з Італії нацгвардійця Віталія Марківа. За це він заплатив 836 244, 50 грн.

Про це у Facebook повідомив заступник Авакова Антон Геращенко.

– Міністр повідомив НАЗК письмово у зв’язку з ухваленням рішення КС від 27 жовтня та призупиненням технічної можливості для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані на сайті НАЗК.

Ці кошти були витрачені на оплату послуг з оренди приватного літака Falcon для доправлення в Україну з Італії українського гвардійця Віталія Марківа, якого напередодні повністю виправдав італійський апеляційний суд Мілану, після трьох із половиною років незаконного утримання під вартою.

Літак був у користуванні з 10.45 (за міланським часом), час дороги – 2.35.

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Геращенко також пояснив, що необхідність використання чартерного літака була обумовлена складним епідемічним станом в регіоні Ломбардія.

Повернення Віталія Марківа

3 листопада українського нацгвардійця Віталія Марківа виправдали у справі про вбивство двох журналістів та скасували вирок у 24 роки в’язниці.

Вдень 4 листопада звільнений Віталій Марків приземлився в Україні. Його зустріла рота почесної варти з оркестром та десятки журналістів.

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