Решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре не повлияет на отношения между Украиной и Международным валютным фондом.

Такую позицию озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время общения с журналистами 5 ноября.

— Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах, — отметил Денис Шмыгаль.

Читайте: 59% украинцев негативно относятся к КСУ из-за отмены э-декларирования

По словам Шмыгаля, в МВФ пристально наблюдают за ситуацией и обеспокоены ею.

Решение КСУ по антикоррупционной системе и реакция ЕС

27 октября 2020 года судьи КСУ признали неконституционной статью об ответственности за неправдивое декларирование доходов. Из-за этого НАПК закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

Это решение вызвало критику в обществе. На него также отреагировал президент страны Владимир Зеленский, он внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, которые приняли это решение.

В ЕС также отреагировали — они напомнили, что функционирование антикоррупционной системы является залогом безвиза и финпомощи.

Подробнее о решении КСУ по антикоррупционному законодательству читайте на Фактах ICTV.