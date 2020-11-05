Решение КСУ по антикоррупционной инфраструктуре не повлияет на отношения между Украиной и Международным валютным фондом.
Такую позицию озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время общения с журналистами 5 ноября.
— Украина четко декларирует и показывает свои европейские намерения продолжать и активно вести антикоррупционную реформу и все реформы, которые нацелены и прописаны в наших международных обязательствах, — отметил Денис Шмыгаль.
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По словам Шмыгаля, в МВФ пристально наблюдают за ситуацией и обеспокоены ею.
Решение КСУ по антикоррупционной системе и реакция ЕС
27 октября 2020 года судьи КСУ признали неконституционной статью об ответственности за неправдивое декларирование доходов. Из-за этого НАПК закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.
Это решение вызвало критику в обществе. На него также отреагировал президент страны Владимир Зеленский, он внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, которые приняли это решение.
В ЕС также отреагировали — они напомнили, что функционирование антикоррупционной системы является залогом безвиза и финпомощи.
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