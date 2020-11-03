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Факты / Мир

Условие безвиза: ЕС призвал Украину восстановить антикоррупционную систему

Украине необходимо в ближайшее время восстановить антикоррупционную инфраструктуру.

Об этом идет речь в заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

Нормальное функционирование антикоррупционных органов является условием безвизового режима и финансовой помощи от западных партнеров.

Читайте: Отменит ли ЕС безвиз для Украины из-за ситуаций с САП и НАБУ

По словам представителя ЕС, решения КСУ оказывает огромное влияние и будет иметь последствия для всей системы, которая строилась с 2014 года.

Решение КСУ по антикоррупционной системе

27 октября своим решением судьи КСУ признали неконституционной статью об ответственности за недостоверное декларирование имущества.

В связи с этим НАПК закрыло доступ к электронным декларациям чиновников и судей.

На это решение отреагировал президент страны Владимир Зеленский, он внес в Верховную Раду законопроект №4288, в котором предложил уволить судей, которые приняли это решение. Подробнее о решении КСУ по антикоррупционному законодательству читайте на Фактах ICTV.

Источник: Европейская правда

Фото: Dreamstime

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