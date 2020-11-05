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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Ситуація з КСУ не вплине на відносини України та МВФ – Шмигаль

Рішення КСУ щодо антикорупційної інфраструктури не вплине на відносини між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Таку позицію озвучив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спілкування з журналістами 5 листопада.

– Україна чітко декларує і демонструє свої європейські наміри продовжувати і активно проводити антикорупційну реформу і всі реформи, які націлені і прописані в наших міжнародних зобов’язаннях, – зазначив Денис Шмигаль.

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За словами Шмигаля, у МВФ пильно стежать за ситуацією і стурбовані нею.

Рішення КСУ щодо антикорупційної системи і реакція ЄС

27 жовтня 2020 року судді КСУ визнали неконституційною статтю про відповідальність за неправдиве декларування доходів. Через це НАЗК закрило доступ до електронних декларацій чиновників і суддів.

Це рішення викликало критику у суспільстві. На нього також відреагував президент країни Володимир Зеленський, він вніс до Верховної Ради законопроект №4288, у якому запропонував звільнити суддів, які ухвалили це рішення.

У ЄС також відреагували – вони нагадали, що функціонування антикорупційної системи є запорукою безвізу і фіндопомоги.

Детальніше про рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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