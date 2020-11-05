Известны даты второго тура выборов мэра в Днепре и Кривом Роге

В Днепре и Кривом Роге второй тур выборов мэра состоится 22 ноября 2020 года. Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.

Кроме того, второй тур выборов на этот день запланирован в Славянске, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Ровно, Дрогобыче и Львове.

15 ноября избиратели отправятся на повторное голосование городского головы в городах: Луцк, Краматорск, Одесса, Сумы, Каменец-Подольский.

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Результаты местных выборов 2020

Известны результаты голосования в Ивано-Франковске. По информации, обнародованной 3 ноября, побеждает кандидат политически партии ВО Свобода Руслан Марцинкив — его поддержали 84,78% жителей города.

По подсчетам 56% протоколов, на выборах мэра Киева победу одерживает действующий мэр Виталий Кличко.