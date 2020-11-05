Как проходит подсчет бюллетеней в ЦИК на местных выборах 2020 (ОНЛАЙН)

Местные выборы в Украине официально завершились. Избирательные участки работали с 8.00 до 20.00. После закрытия участков начинается подсчет голосов.

В Центризбиркоме Украины считают, что подсчет голосов избирателей на местных выборах 25 октября станет серьезным испытанием для всех избирательных комиссий.

Официальные результаты ЦИК должен обнародовать до 6 ноября включительно.

Второй тур выборов мэров в городах, где ни один кандидат не набрал 50% голосов, могут назначить до 15 ноября.

Точный день будет известен после 6 ноября, когда Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты голосования.

Факты ICTV следят, как проходит подсчет голосов в режиме онлайн.