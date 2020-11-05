Відомі дати другого туру виборів мера у Дніпрі та Кривому Розі

У Дніпрі та Кривому Розі другий тур виборів мера відбудеться 22 листопада 2020 року. Повторне голосування пов’язане з тим, що жоден з кандидатів не отримав понад 50% голосів виборців.

Крім того, другий тур виборів на цей день запланований у Слов’янську, Ужгороді, Броварах, Полтаві, Рівному, Дрогобичі та Львові.

15 листопада виборці вирушать на повторне голосування міського голови у таких містах: Луцьк, Краматорськ, Одеса, Суми, Кам’янець-Подільський.

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Результати місцевих виборів 2020

Відомі результати голосування в Івано-Франківську. За інформацією, оприлюдненою 3 листопада, перемагає кандидат політично партії ВО Свобода Руслан Марцінків – його підтримали 84,78% жителів міста.

За підрахунками 56% протоколів, на виборах мера Києва перемогу здобуває чинний міський голова Віталій Кличко.