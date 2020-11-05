Введение комендантского часа пока не планируется — Степанов

Введение комендантского часа возможно только после соответствующего распоряжения президента и Совета национальной безопасности.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.
Полного локдауна не будет.
— Мы должны взвешивать, найти баланс с точки защиты, с другой стороны — с точки зрения работы обычных людей. Мы понимаем, что ввести жесткий локдаун на три недели, месяц, а потом выходить снова — это значит, что большое количество людей просто останется без работы, — заявил он.
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Введение комендантского часа пока также не планируется.
— Комендантский час определена в законодательстве. Для того, чтобы ввести комендантский час, надо вводить чрезвычайное положение. Для этого — решение СНБО, указ президента и голосования в Верховной Раде, — добавил глава Минздрава.
Карантин выходного дня
Министерство здравоохранения может предложить Кабинету министров усилить противоэпидемические правила, введя карантин выходного дня.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов и объяснил, что в выходные будут действовать строгие ограничения, более чем в будни.
Источник: Украина24