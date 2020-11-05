Введення комендантської години поки не планується – Степанов

Введення комендантської години можливе тільки після відповідного розпорядження президента і Ради національної безпеки.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

Повного локдауну не буде.

– Ми повинні зважувати, знайти баланс з точки захисту, з іншого боку – з точки зору роботи звичайних людей. Ми розуміємо, що ввести жорсткий локдаун на три тижні, місяць, а потім виходити знову – це означає, що велика кількість людей просто залишиться без роботи, – заявив він.

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Введення комендантської години поки також не планується.

– Комендантська година визначена в законодавстві. Для того, щоб ввести комендантську годину, треба вводити надзвичайний стан. Для цього – рішення РНБО, указ президента і голосування у Верховній Раді, – додав очільник МОЗ.

Карантин вихідного дня

Міністерство охорони здоров’я може запропонувати Кабінету міністрів посилити протиепідемічні правила, запровадивши карантин вихідного дня.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов та пояснив, що у вихідні діятимуть суворіші обмеження, ніж у будні.

Джерело: Україна24