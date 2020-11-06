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Факты / Происшествия

$60 тыс. за назначение: СБУ разоблачила киевлянку, продававшую должность в Минобороны

Жительница Киева предлагала руководящую должность в Министерстве обороны Украины за $60 тыс. Она обратилась с предложением к экс-руководителю одного из предприятий.

Женщина обещала устроить его на работу с помощью связей в Минобороны и Министерстве юстиции. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали ее в Одессе во время получения части суммы в размере $5 тыс.

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Правоохранители устанавливают причастность других лиц, в том числе чиновников, к делу. По факту преступления открыто уголовное производство.

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  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
  • СБУ викрила торгівлю посадами в Міноборони
$60 тыс. за назначение: СБУ разоблачила киевлянку, продававшую должность в Минобороны / 4 фотографии

СБУ разоблачила работников Государственной миграционной службы

Украинские чиновники, в том числе сотрудники миграционной службы, занимались незаконной переправкой иностранцев в страны Евросоюза.

Сговорившись с гражданами Молдовы, они изготавливали фиктивные паспорта граждан Украины и Молдовы. За подделку одного документа злоумышленники требовали €3-5 тыс.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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