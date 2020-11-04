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Факты / Происшествия

Требовал $10 тыс. СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА

Сотрудники СБУ задержала на взятке главу Черниговской районной государственной администрации, который требовал $10 тыс. у местного жителя.

— В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласования изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 га в Черниговской области, — рассказали в пресс-службе СБУ.

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Сейчас проходят обыски на работе и дома у фигуранта дела.

  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
  • СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА
Требовал $10 тыс. СБУ задержала на взятке главу Черниговской РГА / 5 фотографий

Задержание полицейских на Сумщине

В Сумской области двое полицейских систематически требовали неправомерную выгоду от местного бизнесмена, который занимается древесиной.

За это правоохранители обещали не препятствовать его деятельности.

Источник: СБУ

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