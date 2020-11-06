$60 тис. за призначення: СБУ викрила киянку, що продавала посаду в Міноборони

Мешканка Києва пропонувала керівну посаду у Міністерстві оборони України за $60 тис. Вона звернулася з пропозицією до екс-керівника одного з підприємств.
Жінка обіцяла влаштувати його на роботу за допомогою зв’язків у Міноборони та Міністерстві юстицій. Співробітники Служби безпеки України затримали її в Одесі під час отримання частини суми у розмірі $5 тис.
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Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб, зокрема посадовців, до справи. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження.
СБУ викрила працівників Державної міграційної служби
Українські посадовці, зокрема співробітники міграційної служби, займалися незаконним переправленням іноземців у країни Євросоюзу.
Змовившись з громадянами Молдови, вони виготовляли фіктивні паспорти громадян України та Молдови. За підробку одного документу зловмисники вимагали €3-5 тис.