Мешканка Києва пропонувала керівну посаду у Міністерстві оборони України за $60 тис. Вона звернулася з пропозицією до екс-керівника одного з підприємств.

Жінка обіцяла влаштувати його на роботу за допомогою зв’язків у Міноборони та Міністерстві юстицій. Співробітники Служби безпеки України затримали її в Одесі під час отримання частини суми у розмірі $5 тис.

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Правоохоронці встановлюють причетність інших осіб, зокрема посадовців, до справи. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження.















$60 тис. за призначення: СБУ викрила киянку, що продавала посаду в Міноборони / 4 фотографии

СБУ викрила працівників Державної міграційної служби

Українські посадовці, зокрема співробітники міграційної служби, займалися незаконним переправленням іноземців у країни Євросоюзу.

Змовившись з громадянами Молдови, вони виготовляли фіктивні паспорти громадян України та Молдови. За підробку одного документу зловмисники вимагали €3-5 тис.