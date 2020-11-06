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Факты / Украина / Политика

Конституционных оснований нет: Корниенко о возможном роспуске Рады

Сейчас парламент важен для страны, но вопрос о его роспуске остается открытым. Хотя конституционных оснований для этого пока нет.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил председатель фракции Слуга народа Александр Корниенко.

— Думаю, сейчас для страны важен парламент. Вчера мы увидели, что бюджет голосуется большинством фракций, из 210 присутствующих 209 голосует из Слуги народа. Конституционных оснований для роспуска нет, но это динамическая штука, они могут появляться в определенный момент.

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Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может распустить Верховную Раду.

По его словам, это будет возможно в том случае, если он будет видеть наличие политического коллапса и отсутствие поддержки.

Президент отметил, что народные депутаты от Слуги народа партии должны понимать, что смогли попасть в парламент благодаря тому, что шли от его имени. Поэтому если из кризиса вокруг ситуации с Конституционным Судом придется выходить роспуском Верховной Рады, то так и будет.

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