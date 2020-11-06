Наразі парламент важливий для країни, але питання про його розпуск залишається відкритим. Хоча конституційних підстав для цього поки немає.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

– Думаю, зараз для країни важливий парламент. Вчора ми побачили, що бюджет голосується більшістю фракцій, з 210 присутніх 209 голосує зі Слуги народу. Конституційних підстав для розпуску немає, але це динамічна штука, вони можуть з’являтися в певний момент.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що може розпустити Верховну Раду.

За його словами, це буде можливо у тому випадку, якщо він бачитиме наявність політичного колапсу і відсутність підтримки.

Президент зазначив, що народні депутати від Слуги народу повинні розуміти, що змогли потрапити до парламенту завдяки тому, що йшли від його імені. Тому якщо з кризи навколо ситуації з Конституційним Судом доведеться виходити розпуском Верховної Ради, то так і буде.