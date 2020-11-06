Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что сдержит слово о посещении Киева с визитом, как только это станет возможным.

Владимир Зеленский выразил соболезнования французскому народу в связи с недавними трагическими событиями и гибелью граждан Франции во время террористических атак.

Собеседники обсудили ситуацию с пандемией и необходимость объединения усилий для преодоления этого масштабного вызова.

— Хочу подтвердить поддержку вашей инициативы по налаживанию производства стратегических товаров медицинского назначения и оборудования в Европе. Мы готовы оказать посильную поддержку в налаживании такого производства с участием украинских предприятий – производителей защитных масок, халатов и дезинфекторов, — сказал Зеленский.

Читайте: Европа едина: как отреагировали мировые лидеры на теракт в Вене

Президенты Украины и Франции также обсудили улучшение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Террористическая атака

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооруженное нападение на людей в церкви в центре Ниццы “исламистской террористической атакой”.

Как рассказали полицейские, одна пожилая жертва, которая молилась в церкви Нотр-Дам во время нападения, была “практически обезглавлена”. Погибли еще одна женщина и мужчина.

Правоохранители во время задержания ранили террориста.