Президент Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським зазначив, що стримає слово щодо приїзду у Київ з візитом, як тільки це стане можливим.

Володимир Зеленський висловив співчуття французькому народові в зв’язку з недавніми трагічними подіями і загибеллю громадян Франції під час терористичних атак.

Співрозмовники обговорили ситуацію з пандемією і необхідність об’єднання зусиль для подолання цього масштабного виклику.

– Хочу підтвердити підтримку вашої ініціативи щодо налагодження виробництва стратегічних товарів медичного призначення та обладнання в Європі. Ми готові надати посильну підтримку в налагодженні такого виробництва за участю українських підприємств – виробників захисних масок, халатів і дезінфекторів, – сказав Зеленський.

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Президенти України і Франції також обговорили покращання торгово-економічного та інвестиційного співробітництва.

Терористична атака

Президент Франції Еммануель Макрон назвав збройний напад на людей у церкві в центрі Ніцци “ісламістською терористичною атакою”.

Як розповіли поліцейські, одна літня жертва, яка молилася в церкві Нотр-Дам під час нападу, була “практично обезголовлена”. Загинули ще одна жінка і чоловік.

Правоохоронці під час затримання поранили терориста.