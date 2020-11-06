Киевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов в Киеве. Согласно им, городским головой столицы стал Виталий Кличко.
Действующий мэр Киева Виталий Кличко в целом набрал 50,52% голосов.
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Второй тур местных выборов в Украине
В ряде украинских городов избирателям придется еще раз выбирать кандидата на должность мэра. В частности, в Днепре и Кривом Роге второй тур выборов мэра состоится 22 ноября 2020 года.
Повторное голосование связано с тем, что ни один из кандидатов не получил более 50% голосов избирателей.